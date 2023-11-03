Bilecik'te İki Araç Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı
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Yaşam Haberleri
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Atakan G. idaresindeki 11 M 0011 plakalı minibüs, İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağı'nda Aladdin K'nin kullandığı 11 ABK 741 plaka hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, kaldırıma çıkıp korkuluklara çarparak durabildi.
Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan sürücü Aladdin K, ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam