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Bilecik'te İki Araç Çarpıştı, Bir Kişi Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.