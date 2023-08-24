Çanakkale'nin Biga ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Biga'da mobilya fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Biga ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bir mobilya fabrikasının depo bölümünde saat 18.00'de işçilerin çıkış saatinde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Dumanları gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle mobilya fabrikasındaki yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Biga Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılırken, Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.