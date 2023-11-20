Biga'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Biga'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü arkadan çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Biga'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Çan-Biga kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17ARG 071 plakalı motosiklet sürücüsü Yiğit Alp Aslan, (23) Çan çevre yolunda aynı istikamette seyreden Şerafettin Gargi yönetimindeki 17 KA 744 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Yaralı motosiklet sürücüsü Aslan, olay yerine gelen ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Öte yandan Şerafettin Gargi ise gözaltına alındı.