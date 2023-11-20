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Biga'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Biga'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü arkadan çarptığı kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.