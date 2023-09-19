Beypazarı'nda Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Beypazarı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hanlarönü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Kaymakamlığına vekalet eden Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Beypazarı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, gaziler ve daire amirleri katıldı. Tören kapsamında çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.