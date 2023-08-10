Beylikova'da Yaz Kur'an Kursu Ödül Töreni Düzenlendi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaz Kur'an kursunda düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Beylikova Belediyesi Sosyal Tesisinde düzenlenen ödül töreninde, Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursuna katılan 300 öğrenciye Beylikova Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantalarını takdim etti.

Kaymakam Eroğlu ve Belediye Başkanı Alp öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Törene, kurum amirleri ve veliler de katıldı.