Beylikova'da Millet Bahçesi Yüzme Kurslarına Yoğun İlgi

Beylikova Belediyesi ve Beylikova Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan millet bahçesi portatif yüzme havuzundaki kurslara yoğun ilgi devam ediyor. Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'in talimatıyla yüzme bilmeyen vatandaşlara, erkek ve kadın öğretmenler eşliğinde yüzme öğretilebilmesi için açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Verilen kurslara kız ve erkek olmak üzere 150 öğrenci katılıyor.

Beylikova Belediyesi ve Beylikova Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan millet bahçesi portatif yüzme havuzundaki kurslara yoğun ilgi devam ediyor.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp'in talimatıyla yüzme bilmeyen vatandaşlara, erkek ve kadın öğretmenler eşliğinde yüzme öğretilebilmesi için açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Beylikova'da yoğun katılım ile başlayan proje ile vatandaşlar keyifle yüzme öğreniyor. Yaz sezonu sonuna kadar ilçede çok sayıda kişinin yüzmeyi öğrenmesi bekleniyor. Verilen kurslara kız ve erkek olmak üzere 150 öğrenci katılıyor.

Eğitimleri yerinde inceleyen Başkan Özkan Alp; sporcu ve öğrencilerimize her zaman destek olduklarını ve desteklerinin aralıksız devam edeceğini dile getirerek onlara minik hediyeler verdi. - ESKİŞEHİR