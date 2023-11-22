Beylikdüzü'nde Balıkçı Teknesinde Yangın Çıktı

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde bir balıkçı teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde tekne yangını paniğe neden oldu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde bir balıkçı teknesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 22.30 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, iskeleye bağlanmış bir balıkçı teknesinden yoğun duman çıkmaya başladı. Yangının teknedeki elektrik kontağından çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın büyümeden söndürülürken teknede maddi zarar oluştu.