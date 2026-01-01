Haberler

Beykoz'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

Güncelleme:
Beykoz'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı ile birlikte çocuklar sokaklarda neşeyle kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

BEYKOZ'da yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Çocuklar kar topu oynayıp karın tadını çıkardı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün özellikle yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Yeni yılın ilk gününde Beykoz'da kar yağışını fırsat bilen çocuklar sokak ve parklara çıkarak kar topu oynadı. Bazı çocuklar ise kardan adam yaptı. Aileler de çocuklarına eşlik ederek kar yağışının tadını çıkardı.

