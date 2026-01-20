Belediye Başkanı Kargaya Ekmek Verdi
Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem'in şantiye ziyaretinde odasının penceresine karga kondu. Başkan Erdem'in, 'Gel, üşüdün mü?' diyerek seslendiği karga içeri girdi. Karga içeri girerek, masa üzerindeki kağıtları koparmaya çalıştı. Erdem, 'Sana mama vereceğim, buraya gel' diyerek seslendiği kargaya ekmek verdi. Bir süre sonra karga uçarak odadan çıkıp, gözden kayboldu. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerde tebessüm oluşturdu.