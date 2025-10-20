Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Bir benzin istasyonu kasasında yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Gece vardiyasında görev yapan bir çalışan, yoğun mesainin ardından kasada otururken uyuyakaldı. Bir süre sonra ayağının uyuştuğunu fark etmeden aniden ayağa kalkmaya çalışan görevli, sendeleyerek dengesini kaybetti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Sosyal medya kullanıcıları, videonun altına "Gerçekten haftanın yorgunluğu bu adamda", "Kimse bu kadar haklı düşmemişti" ve "Gece vardiyasının özeti" gibi esprili yorumlar yaptı.