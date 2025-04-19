Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
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Belgrad Ormanı'nda Kaybolan Ece Gürel Hayatını Kaybetti

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra hastaneye kaldırılan Ece Gürel, hipotermi ve gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in soğuğa maruziyet (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nda 2 Mart'ta yürüyüş yaptığı sırada kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel ekipler tarafından 4 gün sonra ormanda bulundu. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Maslak'taki özel hastaneye kaldırılan Gürel 7 Mart'ta hayatını kaybetti. Ece Gürel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda 5,5 saat süren otopsinin işlemlerinin ailesine teslim edildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminde travma veya zehirlenme bulgularına rastlanmazken, vücudundan alınan örneklerde de yabancı bir kişiye ait DNA profili bulunmadı. Yapılan radyolojik görüntüleme ve otopsi işlemleri ile alınan örneklerin incelemesi sonucunda Ece Gürel'in ölümünün hipotermi ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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