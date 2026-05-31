Bayram Tatili İçin Köye Gitmişler

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bayram tatili için köye giden Ümit Yıldırım ve oğlu Mustafa Mert Yıldırım, traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Diğer oğul R.Y. ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen traktörün altında kalıp hayatını kaybeden Ümit Yıldırım ve oğlu Mustafa Mert Yıldırım'ın, Isparta'da yaşadığı ve bayram tatili için köye geldikleri öğrenildi. Ümit Yıldırım'ın 2 oğlunu da alıp traktörle mantar toplamaya gittiği, dönüşte ise traktörün devrildiği kaydedildi.

Ümit Yıldırım'ın Isparta'da bir firmada pazarlamacı olduğu ve oğlu Mustafa Mert Yıldırım'ın ise merkez ilçedeki Çünür Anaokulu'nda eğitim gördüğü öğrenildi. Öte yandan, Yıldırım'ın aynı kazada ağır yaralanan diğer çocuğu R.Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
