Bayburt'ta Gastronomi Etkinliği Düzenlendi

BAYBURT'ta valilik ve belediye işbirliğiyle coğrafi işaretli yemekleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla 1'incisi düzenlenen 'Gastronomi Etkinliği'nde kente özgü lezzetler tanıtıldı. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen yarışmada hazırlanan yemekler, jüri üyelerinden tam not alırken, dereceye girenlere ise altın hediye edildi.

Bayburt'un mutfak kültürünü tanıtmak ve coğrafi işaretli yemeklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Bayburt Valiliği tarafından, Bayburt Belediyesi'nin de desteğiyle 'Gastronomi Etkinliği' düzenlendi. Etkinlik kapsamında kentteki Arasta Bayburt etkinlik alanına mutfak kuruldu. Etkinliğe katılan Türk mutfak sanatları uzmanı Ramazan Bingöl, ünlü şefler Ayvaz Akbacak, Esra Tokelli ve Gürkan Topçu, Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, mutafa geçerek kente özgü bazı yemekleri hazırladı. Etkinlikte ayrıca 'Yöresel Tatlar Yarışıyor' adlı yarışma da düzenlendi. Yaklaşık 50 yarışmacının çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde yaptığı yemekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Yemekler jüri tarafından tam not alırken, yarışmada dereceye giren yarışmacılar, altınla ödüllendirildi.

'KÜÇÜK AMA ÖZGÜN AĞIRLIĞI ÇOK BÜYÜK BİR ŞEHİR'

Etkinlikte konuşan Bayburt Vali Eldivan, "Bayburt'un çok güzel bir mutfağı var. Bu mutfağı, Selçuklu döneminden gelme saray mutfağını da içerisinde barındırıyor. O yüzden bugün için dedik ki, bölgemizdeki kadınların maharetli ellerinden yaptıkları lezzetleri burada tanıtalım. Bayburt küçük bir şehir ama özgün ağırlığı çok büyük bir şehir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Döner de Bayburt'ta yenir'. Herkesi bu lezzetleri tatmaya Bayburt'a bekliyorum" dedi.

Türk mutfak sanatları uzmanı Bingöl de Bayburt'un, görsel güzelliğin yanında doğal bitkileri ile Türkiye'nin en güzel mutfaklardan biri olduğunu söyleyerek, "Artık rahatlıkla söyleyebilirim ki, Bayburt Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip ve gastronomi şehri olmak için çok önemli bir adım attı" ifadelerini kullandı.