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Batman'ın Gercüş ilçesinde etçil çekirge bulundu

Yaşam Haberleri

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçi Edip Turgut, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu. Uzmanlar, bu çekirge türünün çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde etçil çekirgeye rastlandı.

İlçede yaşayan çiftçi Edip Turgut, otomobilinin üzerinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, uzunluğu 20-25 santimetreye kadar ulaşan bu çekirge türünün arpa ve buğday hasadından sonra yoğun görüldüğünü belirterek, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek sıkıntısı çeken çekirgeler yerleşim yerlerine geliyor. Bu, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, böcek türleri ve tarımsal açıdan zararlı haşerelerle beslenen "saga ephippigera" türü çekirgenin çiftçi dostu olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Yaşam

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