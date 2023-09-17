Batman'da cami inşaatında iskele çöktü, 4 işçi yaralandı

BATMAN'da cami inşaatının çöken iskelesinin altında kalan 4 işçi yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Pazaryeri Mahallesi'nde bulunan ve yapımı devam Pazaryeri Zehra Camisi'nde meydana geldi. Caminin içerisindeki iskele, işçiler üzerinde çalışırken çöktü. İskelenin altında kalan 4 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla iskelenin altından çıkarılan işçiler, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.