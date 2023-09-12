Başkan Işık: Yoncalı Mesire Alanı, Kütahya'ya değer katacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yoncalı Mesire Alanı'nda yapılan düzenleme çalışmalarını inceledi. Başkan Işık, mesire alanının tamamlandığında şehre ve Yoncalı Mahallesine değer katacağını belirtti.

Başkan Işık: "Yoncalı Mesire Alanı, tamamlandığında Kütahya'ya ayrı bir değer katacak"

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Yoncalı Mesire Alanı'nda yürütülen düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

105 bin metrekarelik alanda çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Işık, 60 adet kamelya, yürüyüş yolları, spor alanları ve sosyal donatılarla mesire alanının Yoncalı Mahallesine ve şehre değer katacağını belirtti.

"Burasını 29 Ekim'de bitirmeyi planlıyoruz. Alt yapısı devam ediyor. Burası tamamlandığında Kütahyalı vatandaşlarımızın nefes alacağı bir yer olacak. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Yüklenici firma yetkilisi de, mesire alanının 29 Ekim'de hizmete sunulması için gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.