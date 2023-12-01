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Başakşehir'de Bilal-i Habeşi Camii ve 4-6 Yaş Eğitim Merkezi Açıldı

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Başakşehir'de yapılan Bilal-i Habeşi Camii ve 4-6 Yaş Eğitim Merkezi dualarla hizmete açıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni eserlerin ilçeye kazandırılacağını belirtti.

Başakşehir'de, yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii ve 4-6 Yaş Eğitim Merkezi dualarla hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Hamdolsun, bir camimizi ve eğitim merkezimizi daha ilçemize kazandırdık" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kayabaşı mahallesinde yapımı tamamlanan Bilal-i Habeşi Camii ve 4-6 Yaş Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Başkan Kartoğlu, "Camiler, ilçemizin manevi bekçisi, şehrimizin huzur köşesi, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır" dedi.

Başakşehir'e yeni eserler kazandırılacak

Bilal-i Habeşi Camii'nin ilçenin manevi atmosferini güçlendireceğini ifade eden Başkan Kartoğlu, "Camimizi ibadete açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hamdolsun, bir camimizi daha ilçemize kazandırdık. Üretmeye, yenilenmeye ve yeni eserleri şehrimize kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Camimizin yanı başında bir de 4-6 yaş eğitim merkezi bulunuyor. Çocuklarımız burada eğitim alacak." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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