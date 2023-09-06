Başakşehir Belediyesi Selde Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtarıyor

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Selde mashur kalan vatandaşlar belediye ekiplerince kurtarıldı ve evlerine servislerle ulaştırıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılıyor. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor' dedi.

Başakşehir Belediyesi, etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından alarm durumuna geçti. İlçe genelinde meydana gelen su baskınlarına müdahale edildi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde yoğun çalışmalar yürütüyor. Evlerine ulaşmakta zorluk çeken ve araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar, belediyede misafir edildi. Yağışın dinmesinin ardından belediyeye bağlı ekipler, vatandaşları servis araçlarıyla evlerine kadar bıraktı.

'KOMŞULARIMIZ, SERVİSLERİMİZLE EVLERİNE BIRAKILIYOR'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılıyor. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor' ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Kuvvetli sağanak yağışın ardından araçlarıyla birlikte yolda kalan vatandaşlar da belediye ekiplerince kurtarıldı. İlçe genelinde olumsuz bir durumun yaşanmaması için nöbetçi ambulanslar da gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.