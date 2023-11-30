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Bartın Irmağı'nın Yükselmesiyle Yol Sular Altında Kaldı

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Bartın Irmağı'nın yükselmesi sonucu Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü sular altında kaldı. Tarım arazileri de suyla kaplandı. Yolun açılması için çalışma başlatıldı.

YOL SULAR ALTINDA KALDI

Bartın Irmağı'nın 4 metre yükselmesiyle Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü sular altında kaldı. Bölgede tarım arazileri de suyla kaplandı. Jandarma tarafından ulaşıma kapatılan yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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