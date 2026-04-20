Bartin Kizilkum Sahilinde Denizde Gorulen Yunuslar Cep Telefonuyla Goruntulendi
BARTIN'ın Kızılkum sahilinde denizde görülen 4 yunus, cep telefonu ile görüntülendi.
Kızılkum sahilinde vatandaşlar öğle saatlerinde kayalıklarda gezdikleri sırada kıyıya kadar gelen 4 yunus gördü. Suyun içinde adeta dans ederek yüzen yunuslar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yunuslar bir süre sonra dibe dalarak gözden kayboldu.
Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı