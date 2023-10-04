Bartın'da maden ocağında iş kazası: Bir madenci yaralandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesi'nde meydana gelen iş kazasında bir madenci düşerek yaralandı. Yaralı madenci ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir madenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesi'nde meydana gelen kazada, maden işçisi N.T., düşerek yaralandı. Yaralı madenci olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan madencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Genel Maden İş Sendikası Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, "Ocağın içerisinde rahatsızlık geçirdi. Kurum ambulansı ile Müessese Müdürlüğü girişine getirdik. Daha donanımlı olması nedeniyle 112 ambulansını da çağırdık. Şimdi Devlet Hastanesi'ne götürülüyor" dedi. - BARTIN