Bartın'da ağaç kesimi sırasında yaşanan kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ağaç kesim işinde çalışan Yaşar Işık, üzerine devrilen ağaç sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde ağaç kesim işinde çalışan Yaşar Işık, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kurucaşile ilçesi Başköy sınırlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda ağaç kesim işinde çalışan 43 yaşındaki Yaşar Işık, devrilen ağacın altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Işık'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk sahibi Işık'ın kardeşi Şevket Işık'ın da 5 yıl önce ağaç kesimi sırasında meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN