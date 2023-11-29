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Balıkesir'de Zeytinli Çayı üzerindeki asma köprü yıkıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, taşkın sularına dayanamayarak yıkıldı. Köprünün yıkılma anları kameraya yansıdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytinli Çayı üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, taşkın sularına dayanamayarak yıkıldı. Köprünün yıkılma anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Çayı'nda aşırı yağış nedeniyle yaşanan taşkında yayaların kullandığı asma köprü yıkıldı. Taşkının yaşandığı ilk anlarda köprünün zeminine gelen sular köprünün yıkılmasına neden olurken, o anlar amatör kameraya yansıdı. Yıkılan köprünün o sırada tedbir amaçlı yaya trafiğine kapatılması bir faciayı önledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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