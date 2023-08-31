Balıkesir'de kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 76 gün önce kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, Jasat, sivil gruplar ve GÖNDAK ekipleri deyim yerindeyse güney marmara ormanlarını karış karış arıyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde sabah yürüyüşü için köpeği Tina ile birlikte evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor. Doberman cinsi köpeği Tina'nın kendiliğinden köye geri dönmesi ile hızlanan arama-kurtarma çalışmaları Gönen'in kilometrelerce çevresinde devam ediyor. Jandarma timleri, JASAT ekipleri, sivil unsurlar, Gönen Doğal Afetler ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekiplerinin de katıldığı aramalarda deyim yerindeyse her taşın altına bakılıyor. Gece ve gündüz kesintisiz süren aramalarda henüz kayıp Berzeg'ten bir iz bulunamazken, yarın köpek Tina ile birlikte yeni bir arama planlanıyor.

Öte yandan Tina ile yolda karşılaşan Armutlu Köyü Muhtarı Hamit Erman, "10 dakika arama yaptım kendimce 100 metre ileride gördüm köpeği. Tina dedim döndü bana. Dişi mi erkek mi ona baktım. Dişi olunca emin oldum. Onu tanıyan Gül Hanım'ın evine götürdüm. Fotoğrafı çekildi, Angela'ya gönderildi. Durumu iyiydi köpeğin. Arama devam ediyor, çok iyi aranıyor. Her yere bakılıyor" dedi. - BALIKESİR