Bakan Yerlikaya'dan ehliyet yenileme için kritik uyarı: Son 21 gün, süre uzatılmayacak

Eski tip ehliyet kullanan milyonlarca sürücü için son tarih yaklaşırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla önemli bir hatırlatmada bulundu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÖNEMLİ HATIRLATMA

"Son 21 gün! Süre uzatılmayacak" başlığıyla bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımızın eski tip sürücü belgesini yenilediğini duyurdu.

"DEĞİŞİM HIZI ÇOK DÜŞÜK"

Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımızın eski tip sürücü belgesi kullandığı bilgisini de paylaşan Bakan Yerlikaya "Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

"RANDEVUMUZU ALIP ESKİ BELGELERİMİZİ YENİLEYELİM"

Bakan Yerlikaya paylaşımına şöyle devam etti; "Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesiniyenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."