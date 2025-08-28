Rize'de 63 yıllık evlilikleriyle örnek çift: Hoşgörü ve sabır sırrı

RİZE'de yaşayan Ahmet (86) ile Mükerrem Kanbur (81) çifti, 63 yıllık evlilikleriyle örnek oluyor. Yaşadıkları sıkıntıları sevgiyle aştıklarını anlatan çift, uzun süre aynı yastığa baş koymanın sırrını hoşgörü ve sabra bağlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın evlerinde ziyaret ettiği Kanbur çifti, yeni evlenenlere de 'karşılıklı hoşgörü' nasihatinde bulundu.

Merkeze bağlı Pekmezli köyünde 1962 yılında evlenen Mükerrem ve Ahmet Kanbur çiftinin birbirlerine olan yaklaşımı takdir topluyor. Çift, yarım asrı geride bıraktıkları evliliklerinde yan yana oturup, kol kola geziyor. Yaşadıkları tüm sıkıntıların üstesinden sevgiyle geldiklerini belirten 5 çocuk ve 22 torun sahibi çift, uzun süre aynı yastığa baş koymalarının sırrını hoşgörü, saygı ve sabra bağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile Yılı' kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rize programları sırasında Mükerrem ve Ahmet Kanbur çiftini ziyaret etti. Kanbur çifti, yeni evlenenlere 'karşılıklı hoşgörü' nasihatinde bulundu. Evlikleri boyunca birbirlerini kırmadıklarını söyleyen Ahmet Kanbur, "Emekli olduktan sonra İstanbul'a gittik, orada market işlettik. Sonra memleketimize döndük. Evleneli 63 yıl oldu. Severek evlendik, işin sırrı da zaten buradadır. Birbirimizi hiç kırmadık. Ben kızdığımda eşim sustu, o kızdığında da ben sustum. Hayatı birlikte idame ettirdik, bugünlere geldik. Gençlere tavsiyem, hiçbir zaman birbirlerini kırmasınlar. Sevgiyi mutlaka ön plana alsınlar. Ufak tefek hataları hoşgörüyle karşılasınlar ve evliliklerini sürdürsünler. İlişkimizde ben daha hoşgörülü davrandım, eşim de hoşgörülüdür. Biz aynı mahalle çocuklarıydık, birbirimizi iyi tanırdık. Severek evlendiğimiz için ufak tefek şeyleri hoşgörüyle karşıladık" diye konuştu.

Ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını anlatan Kanbur, Bakan Göktaş'ı, Belçika Parlamentosu'nda olduğu süreçten beri takip ettiklerini söyleyerek, "Çok memnun oldum. Yüz yüze karşılaştık. Çok sevdiğim kişidir" dedi.

'HOŞGÖRÜ İKİ TARAFLIDIR'

Ailenin zenginlik olduğunu söyleyen Mükerrem Kanbur da "Bana aşık oldu, 4 sene nişanlı kaldık. Eşim askere gitti, geldi, düğünümüzü yaptık. O gün bugün beraberiz. Ben de sevdim, evlendik. Hoşgörü iki taraflıdır ama ben daha sinirliyim, eşim daha sakin. O bana daha çok hoşgörülüdür. Daha çok sevdi. En sevdiğim özelliği, ailesinden hariç çarşıda bir lokma yemek yemez. Bazen birbirimize sinirlenip kızarız ama kısa sürede geçer. Aile bütündür" diye konuştu.

Evlerine misafir olduğunda, Kanbur çifti ile sohbet eden Bakan Göktaş da ziyarete ilişkin, "Uzun yıllardır evli olan büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Sizin gibi aynı yastığa baş koyarak hayatı paylaşan çiftler, gençlerimize en güzel örnek oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

