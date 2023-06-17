Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan ve bahar çiçekleriyle renklenen Sütey Yaylası'nın karlı Süphan Dağı ile bütünleşen manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaylaya bahar mevsiminde sıklıkla çıkan fotoğrafçılar, farklı dönemlerde açan çiçeklerin karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğraflayarak arşivlerine katıyor.

Bahar çiçekleriyle renklenen Sütey Yaylası ve Süphan Dağı hayranlık uyandırıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içinde bulunan ve bahar çiçekleriyle renklenen Sütey Yaylası'nın karlı Süphan Dağı ile bütünleşen manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.

Süphan Dağı eteklerinde bulunan 2 bin 150 metre rakımdaki Sütey Yaylası, içinde bulunan Cil Gölü ve rengarenk açan çiçeklerle muhteşem görüntüler sunuyor. Zirvesinde yılın her mevsimi kar örtüsünün eksik olmadığı Süphan Dağı'nın Sütey Yaylası ile oluşturduğu muazzam manzara ise doğa gezginlerini ve doğa fotoğrafçılarını cezbediyor. Yüksek rakımından dolayı bahar mevsiminin geç geldiği yaylada, rengarenk bahar çiçekleri açıyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan ve içinde bulundurduğu Cil Gölü ile birlikte birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Sütey Yaylası, özellikle doğa fotoğrafçılarının akınına uğruyor. Yaylaya bahar mevsiminde sıklıkla çıkan fotoğrafçılar, farklı dönemlerde açan çiçeklerin karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu eşsiz manzaraları fotoğraflayarak arşivlerine katıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelerek Sütey yaylasına çıkan doğa fotoğrafçısı Ahu Akbaş, "Ahlat bölgesini ve Sütey Yaylası'nı çok merak ediyordum. Arkada da karlı Süphan Dağı şahane. Bitkiler coşmuş, çiçekler şahane, rengarenk. Buranın herkesin görmesini tavsiye ediyorum" dedi.