Ayvalık'ta Kıyıya Vurmuş Deniz Kaplumbağası Ölüsü Bulundu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kıyıya vurmuş deniz kaplumbağa ölüsü bulundu.

Ayvalık ilçesindeki Badavut Plajı Cemkon sitesi önündeki sahilde, önceki gün yürüyüş yapan bir vatandaş kıyıda ölü deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının ölüsünün kaldırılması için yetkililere haber verildi. Caretta caretta ölüsü yetkililerce bulunduğu yerden alınıp, inceleme yapılmak üzere götürüldü.