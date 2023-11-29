Aydın'ın Söke ilçesinde sel felaketi: Yol trafiğe kapanırken araçlar askıda kaldı

Söke'de sel suları yol kapattı, iki araç yol kenarında askıda kaldı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Söke-Aydın karayolunda oluşan sel nedeniyle yol kısmen trafiğe kapanırken, sel sularından sürüklenen iki araç yol kenarında askıda kaldı.

Meteorolojinin sağanak yağış ve fırtına uyarısının ardından Argavlı ve Sazlı Mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları Argavlı mevkiinde Söke-Aydın karayoluna ulaşarak yolu kısmen trafiğe kapattı. Sel sularına kapılan iki araç ise yol kenarında bariyerlere çarparak askıda kaldı. Yaşanan olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Söke Belediyesi ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından karayolu tekrar trafiğe açıldı. Yağışların önümüzdeki saatlerde de devam edeceği öğrenildi.