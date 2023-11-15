Aydın'da motosiklet ve pikap çarpışması: Motosiklet sürücüsü yaralandı
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Yaşam Haberleri
Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ve pikap çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde motosiklet ve pikabın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 09 VF 717 plakalı pikap, Mezeköy Mahallesi'nde aynı istikamette ilerleyen M.A. yönetimindeki 45 DF 266 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam