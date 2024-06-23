Avukat Begüm Gürel: Başıboş köpek değil, başıboş insan sorunumuz var

Av. Begüm Gürel Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Gürel,başıboş sokak köpeklerine yönelik düzenlemeleri içeren sokak hayvanları kanun teklifini değerlendirdi.

"BAŞIBOŞ İNSAN SORUNUMUZ VAR"

"Başıboş köpek değil, başıboş insan sorunumuz var" diyen Gürel, sözlerine şöyle devam etti;

"ABD'de yapılan bir araştırmaya göre seri katillerin profiline bakıldığında ilk önce hayvana eziyetle başlıyor, devamında çocuğa, devamında da yetişkin insana eziyetle devam ediyor. Biliyorsunuz bir kedinin asansörde sıkıştırılarak öldürülmesi ve 10 dakika boyunca şiddete maruz bırakılması. Köpek saldırgan diyoruz, bir kedi ne kadar saldırgan olabilir? Orada hangi duyguyla bu hareketi yaptınız?"