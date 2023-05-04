Avcılar'da park edilen cip esnafı zor durumda bıraktı

AVCILAR'da sokak arasında semt pazarının kurulduğu alanda park edilen cip, bir süre sahibine ulaşılamayınca esnaf zor durumda kaldı.

Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde Çarşamba pazarına gelerek Avcılar Belediyesi'nden kendisine tahsis edilen yerde kahvaltılık ürünlerini sergilemek isteyen pazarcı Mehmet Karataş, burada cip olduğunu görünce sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak, aramalara rağmen cipin sahibine ulaşılamadı. Aracın çekilerek peynir ve zeytinlerini sergileyemeyen esnafın polis ve belediyeyi arayarak yardım istemesine rağmen sonuç alamadı. Pazarcılar hemen her hafta benzer sorunla karşılaştıklarını, araç sürücülerinden ön cama mutlaka ulaşılabilecek telefon numarası bırakılmasını istedi. Pazar müşterilerinden Dilek Yılmaz da esnafın tepkisini haklı bulurken "Bu arabanın burada ne işi var?" dedi. Öğle saatlerine doğru gelen sürücü, esnafın desteği ile güç de olsa cipi Pazar alanından çıkardı.