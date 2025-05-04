Avcılar'da Güneşli Hafta Sonu: Aileler Park ve Sahillere Akın Etti

AVCILAR'da vatandaşlar hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilerek park ve sahillere akın etti. Bir çok aile yeşil alanlarda piknik yaparken, kimi vatandaşlar da yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

Hafta sonu havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar Avcılar'da park ve sahillere akın etti. Avcılar Sahil Parkı'na aileleri ile birlikte gelenler, çocukları ile birlikte top oynayarak, piknik yaptı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da denizi izleyerek güzel havanın tadını çıkardı.

'GÜZEL HAVAYI DEĞERLENDİRELİM DEDİK'

Ailesi ile birlikte parka gelen İlker Kalender, "Baktık güneşli hava, bizimde evde canımız sıkıldı. 'Bu güzel havayı değerlendirelim' dedik. Ailecek geldik eşimiz dostumuzla beraber keyifli vakit geçiriyoruz. Oldukça kalabalık, herkes havayı görünce akın etmiş sahile" ifadelerini kullandı.

'HAFTASONLARIMIZI BU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ'

Arkadaşları ile birlikte parka gelen Azat Fırat, "Biz hafta sonları boş kaldıkça buraya geliyoruz. Eğleniyoruz, hafta sonlarımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Genelde çalışıyoruz, hava da güzel, eğleniyoruz bu şekilde" ifadelerini kullandı.

'STRES ATIYORUZ'

Sahilde balık tutan İrfan Yanar "İstanbul'da yaşıyoruz, boş zamanlarımızda vakit buldukça bu şekilde vaktimizi değerlendiriyoruz. Tabi şu anda deprem zamanı, ama yani ne yapalım bu da bir görsellik. Bu da iç depremimiz, stres atıyoruz mecburen. Avcılar sahil, alıştığımız ortalar bu şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Şu an için sezon açılışı diyelim daha sonraki zamanlarda bir ay sonrası daha bir kalabalık olur" ifadelerini kullandı.