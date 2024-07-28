Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Haritalarında ölecekleri belli olan dört danışmanım vardı

Astroloji Danışmanı Nihan Urel Haberler.com stüdyosunda sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Astroloji ile insanların öleceği günün hesaplanabileceğini söyleyen Urel, "Haritalarında ölecekleri belli olan ve ölen 4 danışmanım vardı" dedi.

Urel, sözlerine şöyle devam etti;

"MUTLAK KADERİN İÇİNDE ASTROLOG DA VAR"

"Aslında yine mutlak kader var ama mutlak kaderin içinde astrolog da var. Ölümü görmek için çok ince hesaplamak lazım. Ancak ölüme yakın gibi travma, acı çok net görünüyor. Benim ölen 4 tane danışmanım var. Kanserdi bir tanesi. Öleceğini söylememiştim ama görünüyordu.