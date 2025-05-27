Astrolog Aysun Koç: İkizler burcundaki yeni ay, Türk halkını doğrudan etkileyecek

Astrolog Aysun Koç: İkizler burcundaki yeni ay, Türk halkını doğrudan etkileyecek
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Astrolog Aysun Koç: İkizler burcundaki yeni ay, Türk halkını doğrudan etkileyecek
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Astrolog Aysun Koç, Haberler.com'da 27 Mayıs'ta gerçekleşecek İkizler Burcu yeni ayı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Koç, bu dönemin iletişim ve ticaret konularında hareketliliğe sahne olacağını belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti haritasında Ay burcunun İkizler olmasının, halkı doğrudan etkileyecek gelişmelere işaret ettiğini söyledi.

Haberler.com yayınında konuşan Astrolog Aysun Koç, 27 Mayıs İkizler Burcu yeni ayının bireysel ve toplumsal etkilerini analiz etti. Koç'a göre bu yeni ay, halkı ilgilendiren yeni başlangıçlara ve geçmişin sonuçlarına ışık tutuyor.

"İLETİŞİM VE TİCARET ODAKLI BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR"

Aysun Koç, 27 Mayıs sabahı 06.02'de İkizler Burcu'nun 6 derecesinde gerçekleşecek yeni ayın özellikle iletişim ve ticaret başlıklarında etkili olacağını söyledi. "Yeni ayın İkizler Burcu'nda olmasıyla birlikte iletişimin, aynı zamanda da ticaret ile ilgili olayların ön plana çıkacağı iki haftalık bir dönem diyebiliriz," açıklamasında bulundu.

"AY BURCU İKİZLER OLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin astrolojik haritası üzerinden analiz yapan Koç, bu yeni ayın ulusal düzeyde de etkiler yaratacağını belirtti. " Türkiye Cumhuriyeti haritasında Ay burcu İkizler olduğu için ve Ay da halkı temsil ettiği için aslında Türk halkını ilgilendiren bazı yeni başlangıç olaylarının da gerçekleşeceğini söyleyebiliriz," ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞİN SONUÇLARINI GÖRÜP YENİ BAŞLANGIÇLARA YÖNELİYORUZ"

Aysun Koç'a göre bu yeni ay, sadece yeni olayları değil aynı zamanda geçmişten bugüne gelen gelişmelerin sonuçlarını da ortaya çıkaracak. "Burası kadersel bir yer. Dolayısıyla geçmişten itibaren günümüze kadar gelen birtakım olayların neticelenmesi, sonucunda gelişecek yeni olayları temsil ediyor," diyerek sürecin ruhsal ve toplumsal anlamda da önemine dikkat çekti.

Haberler.com / Şevval Çelik - Yaşam
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