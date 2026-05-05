Rize'de asma köprünün girişinde kilitli demir kapı şaşırttı

RİZE'de derenin üzerine kurulu asma köprünün girişinde yer alan kilitli demir kapı, görenleri şaşkına çeviriyor. Bölgede gezintiye çıkan Şeyma San'ın cep telefonuyla kayda aldığı demir kapının görüntüleri, sanal medyada ilgi çekti.

İkizdere ilçesi Cimil Vadisi'nden geçen Başköy Deresi üzerine kurulan asma köprü girişine arazi sahiplerince demir kapı konulup, kilit takıldı. Gezi amacıyla Cimil Vadisi'ne giden Şeyma San, karşılaştığı demir kapıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sanal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi odağı oldu. Takipçiler 'böylesi ancak Karadeniz'de olur', 'Rize işi kilitli köprü', 'köprüye demir kapılı koruma' şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

Bölgenin doğal güzelliklerinin korunması gerektiğini söyleyen San, "Buralar çok özel yerler, herkesin görmesi gereken ama aynı zamanda dikkatle korunması gereken alanlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
