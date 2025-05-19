Asi Nehri'nde Balık Ölümleri: Kirlilik ve İklim Değişikliği Etkili

Asi Nehri'nde Balık Ölümleri: Kirlilik ve İklim Değişikliği Etkili
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nden denize sürüklenen tatlı su balıkları sahile vurdu. Kirlilik ve su sümbülleri nedeniyle oksijen yetersizliği yaşandığı belirtiliyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Asi Nehri'nin Akdeniz ile buluştuğu noktada balık ölümleri yaşandı. Nehirden denize sürüklenen tatlı su balıkları sahile vurdu.

Lübnan'dan doğup Hatay'ın Samandağ ilçesinden denize dökülen Asi Nehri'nde günlük iklim değişikliği, aşırı kirlilik ve suyu kaplayan su sümbülleri nedeniyle sık sık balık ölümleri yaşanıyor. Özellikle kirlilik ve su sümbülleri nedeniyle oksijen yetersizliği yaşanan nehirde ölen balıklar, Asi Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu Samandağ ilçesinde sahile vurdu. Uzmanlar, su sümbülleriyle birlikte sahile vuran tatlı su balıklarının tüketilmemesi için uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel

Galatasaray'ın şampiyonluğu bir ilimizi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.