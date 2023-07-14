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Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman'a Veda Yemeği Düzenlendi

Yaşam Haberleri

Ankara'da eğitim görecek olmasından dolayı görevinden ayrılan Nayman onuruna ilçedeki bir tesiste veda yemeği düzenlendi. Nayman, burada yaptığı konuşmada, görev yaptığı sürece hep birlikte çalıştıklarını belirterek, 'Bir yerde kaymakamlığı burada öğrendim. Benim için Asarcık her zaman ayrı bir yerde olacak.' dedi. Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, programın ardından Nayman'a plaket verdi. Programa emniyet ve jandarma personeli, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman onuruna veda yemeği gerçekleştirildi.

Ankara'da eğitim görecek olmasından dolayı görevinden ayrılan Nayman onuruna ilçedeki bir tesiste veda yemeği düzenlendi.

Nayman, burada yaptığı konuşmada, görev yaptığı sürece hep birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bir yerde kaymakamlığı burada öğrendim. Benim için Asarcık her zaman ayrı bir yerde olacak." dedi.

Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, programın ardından Nayman'a plaket verdi.

Programa emniyet ve jandarma personeli, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mehtap Köşüş - Yaşam

Hizb-i İslami Partisi Fatma Gül Jandarma Ankara Yaşam Haberler

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