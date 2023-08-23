Artvin'de balıkçı kayboldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde balıkçılık yapan 71 yaşındaki Mehmet Aykut serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Ekipler hem denizden, hem de helikopterle havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde balıkçılık yapan 71 yaşındaki Mehmet Aykut serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Ekipler hem denizden, hem de helikopterle havadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 19 Ağustos Cumartesi günü, teknesiyle denize açılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Aykut için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kıyıdan 2 kilometre açıkta demirlediği teknesinde bulunamayan Aykut için Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı arama çalışmalarına helikopterle havadan destek verildi.

Aykut'un ailesi ve sevenlerinin umutlu bekleyişi sürüyor. - ARTVİN