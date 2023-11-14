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Artvin'de ATV Motoru Dereye Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ATV motoru dereye yuvarlandı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahale sonucunda kurtarılamadı.