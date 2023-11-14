Artvin'de ATV Motoru Dereye Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Artvin'in Ardanuç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ATV motoru dereye yuvarlandı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahale sonucunda kurtarılamadı.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, ATV motorun dereye yuvarlandığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
İlçe girişindeki Değirmenler mevkisinde, Cengiz Doğan'ın (69) kullandığı ATV motor, kontrolden çıkarak Ardanuç Deresi'ne yuvarlandı.
Olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince dere kenarında yaralı bulunan Doğan, Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam