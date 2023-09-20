Arsuz'da deprem sonrası temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Yaşanan 6 Şubat depreminin ardından ilçe nüfusunun 3-4 katına çıktığı Arsuz'da temizlik işlerine bağlı ekipler neredeyse 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Tüm çalışmaların 3-4 katına çıktığı ilçede, Arsuz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; çevre temizliği, ot biçme, moloz temizliği, park ve kanal temizliği gibi genel çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

İlçedeki tüm mahallelerde hiçbir ayrım gözetilmeden hizmet verildiğini belirten Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven; "Bizler Belediye olarak öncelikle vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek, çalışmalarımızı, hizmetlerimizi bu çerçevede gerçekleştirmek zorundayız. Özellikle deprem sonrası artan nüfusumuzun getirdiği sorumluluk 3-4 katına çıkmış durumda. Bu da demek oluyor ki her bir personelimiz 3 katı 4 katı çalışmak zorunda. İlçe genelinde genel temizlik ile birlikte en fazla bu aralar moloz temizliği gerçekleştiriliyor. Belediye olarak da vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına, imkanlarımız dahilinde ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.