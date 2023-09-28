İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin suları imalathaneleri bastı, işçiler çatıya çıkarak canlarını kurtardı

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Arnavutköy ilçesinde dere taştı. Dere civarında bulunan ve sel sularının ulaştığı mermer ve mobilya üretiminin yapıldığı bir imalathanede çalışan 7 işçi, çatıya çıkarak sel sularına kapılmaktan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine işçilerin kurtarılması için bölgeye helikopter sevk edilecek.

İstanbul Arnavutköy'de dere taştı, bölgede mermer ve mobilya imalathanesinde 7 işçi mahsur kaldı. Çatıya çıkan işçiler için bölgeye helikopter istendi. O anlar dron ile görüntülendi.

BİNADA MAHSUR KALDILAR

Edinilen bilgilere göre, Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan dere şiddetli yağış nedeniyle taştı. Bölgede mermer ve mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 binada işçiler mahsur kaldı. Binaların çatısına çıkan 7 işçi, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HELİKOPTERLE KURTARILACAKLAR

Ancak suyun debisinin yüksek olması nedeniyle ekipler işçilere müdahale edemedi. İşçileri kurtarmak için bölgeye helikopter istendi. İşçilerin kurtarılması için helikopter bekleniyor.