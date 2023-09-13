Arnavutköy Bolluca ve Mavigöl mahallerinde vatandaşların iddiasına göre 3 gündür şebeke suyu verilmiyor. Damacanalar ile evlerine su taşıyan mahalle sakinleri İSKİ'ye isyan ederek yetkililerden yardım istedi.

Arnavutköy'de 2 mahalleye 3 gündür su verilmiyor

İSTANBUL - Arnavutköy Bolluca ve Mavigöl mahallerinde vatandaşların iddiasına göre 3 gündür şebeke suyu verilmiyor. Damacanalar ile evlerine su taşıyan mahalle sakinleri İski'ye isyan ederek yetkililerden yardım istedi.

Arnavutköy Bolluca, Mavigöl mahallelerinde iddiaya göre yapılan çalışmalar nedeniyle 3 gündür su verilmiyor. Vatandaşlar evlerindeki su ihtiyaçlarını taşıdıkları damacana suları ile karşılarken suyun verilme saati İSKİ tarafından sürekli güncellenerek ileri saatlere atılıyor. Mahalle sakinleri susuzluğa isyan ederek yetkililerden yardım istedi.

"Bir damla su akmıyor, hatta suyu bırakın boruda su sesi bile yok"

30 yıldır aynı mahallede yaşadığını ifade eden ve yetkililerden yardım isteyen Hamit Sayılgan, "Ben 30 senedir aynı adreste oturuyorum, 3 gündür suyumuz kesildi perişan durumdayız. Çocuklarımız okula gidiyor 3 gündür duş alamıyorlar. Bir tamirat nasıl bu kadar sürebilir biz çok mağduruz. Marketlerden damacanayla su alarak ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Mahalle muhtarını aradım en son aradığım da saat 12.00'de gelecek dedi şuan saat 13.30 ama hala su yok. Bir damla su akmıyor hatta suyu bırakın boruda su sesi bile yok. Tam 3 gün oluyor su yok daha önceden gidiyordu bir iki saat geliyordu ama bu sefer çok uzun sürdü" İfadelerini kullandı.

"İSKİ'nin mühendisi var mimarı vardır gönderip baksınlar"

Yine mahallede yaşayan Mehmet Şakir, "Bizim mahallemizde dünden beri su yok ben 3 defa aradım İSKİ'yi sürekli saati ileriye atıyorlar. Evimizde su yok ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Biz köyde değiliz ki burası şehir bizim sesimizi duymuyorlar. Bir boru patlamış ama İSKİ'nin mühendisi var, mimarı vardır, gönderip baksınlar bir patlama oluyor, 2 gün su gelmiyor. Bir tek ben değil bütün komşularımız mağdur şu anda. İş yerleri çalışamıyor çok mağduruz benim arabam yok küçük bidonlarla camiden doldurmaya çalışıyorum. Havalimanına çok yakın bir noktada oturuyoruz ama su yok" şeklinde konuştu.