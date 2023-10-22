Armut ağacı ikinci kez meyve verdi

İklim şartlarının değişmesi 3 yaşındaki armut ağacına aynı yıl ikinci meyvesini verdirdi

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son zamanlarda daha yapraklarını dökmeden çiçek açmaya başlayan meyve ağaçlarının ardından bu yıl ilk kez meyve veren bir armut ağacı yapraklarını dökmeden ikinci kez meyve verdi. 3 yaşındaki armut ağacının aynı yıl ikinci ürünü vermesine bir yandan sevinen üretici, bir yandan da iklim şartlarının değişmesinin üzüntüsünü yaşadı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde Beytullah Uysal'ın üzüm bağındaki 3 yaşındaki armut ağacı üzerindeki yaprakları dökmeden ikinci ürün vermeye başladı. Bağındaki üzümlerin salkımlarını temizleme çalışmalarına başlayan Beytullah Uysal bağının başında bulunan ve bu yıl ilk kez meyve veren 3 yaşındaki armut ağacının ikinci kez meyve vermeye başladığını görünce çalışan işçilerle ikinci ürün sevincini yaşadı.

"Bir yandan sevindik bir yandan da üzüldük"

Bir yandan sevinen bir yandan da üzülen üretici Beytullah Uysal, "Emekli olduktan sonra üzüm bağlarımızın başlarına meyve ağaçları diktik. Bağımdaki bu armut ağacı 3 yaşında bu yıl ilk meyvesini verdi ve yedik. Daha sonra üzümlerimizi satışa vermek için seçmeye başladık. Bugün geldiğimizde armut ağacının ikinci kez meyve verdiğini gördük. Bir yandan sevindik bir yandan da üzüldük. Üzüntümüz iklim şartlarının ve hava şartlarının değişmesi Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. İkinci meyveyi aldık, eşimizle dostlarımızla yiyeceğiz artık ama hava şartlarının değişmesi bizi gerçekten üzdü" dedi.