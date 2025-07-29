Arda Öztürk Burdur'da Toprağa Verildi

Arda Öztürk Burdur'da Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya’da geçirdiği feci kazada hayata veda eden Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi Arda Öztürk, Burdur'da defnedildi. Cenaze namazı sonrası, 2010 yılında vefat eden anneannesi Kübra Ayan'ın mezarına gömüldü.

ARDA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da refüje ve ağaca çarpıp savrulan otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi Sanat Tasarımı Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Arda Öztürk'ün cenazesi Burdur'da toprağa verildi. Kılınan namazın ardından Arda Öztürk'ün cenazesi asri mezarlıkta 2010 yılında vefat eden anneannesi Kübra Ayan'ın mezarına defnedildi. Kazada Arda Öztürk'le birlikte yaralanan üvey babası Mehmet Çeler gözyaşlarını tutamadı.

Mesut MADAN/ BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Japonya'da aşırı sıcaklar 16 can aldı! 10 binin üzerinde kişi hastanelik oldu

O ülkede aşırı sıcakların bilançosu ağır!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı

Özel'den çözüm komisyonu şartı! Demirtaş dahil 4 kişinin ismini saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.