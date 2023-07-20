Ağrı'da hafif ticari aracın içine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Aracın içine gizlenen yılanı çıkarmak için uzun uğraşlar veren ekipler başarılı oldu.

Aracın içine giren yılan böyle çıkarıldı

AĞRI Ağrı'da hafif ticari aracın içine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ağrı'da 09 AV 149 plakalı hafif ticari aracın sahibi aracına binmek istediği sırada yılanla karşılaştı. Aracın içine gizlenen yılan gözden kaybolunca ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç üzerinde çalışmaya başladı. Bir görünüp bir kaybolan yılanı çıkarmak için uzun uğraşlar veren ekipler daha sonra yılanı aracın içinden çıkarmayı başardı.