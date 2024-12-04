Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
Dubai'nin ne kadar güvenli olduğunu anlatmak isteyen bir kuyumcu, arabanın üzerine altın bırakıp gitti. Bir süre sonra arabanın başına gelen kuyumcu, altınların yerinde olduğunu gördü. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.
Dünyanın en zengin şehirleri arasında gösterilen Dubai'nin ne kadar güvenli olduğunu göstermek isteyen bir kuyumcu, aracının üzerine altınları bırakıp gitti. Bir süre sonra aracının başına gelen kuyumcu, altınların yerinde olduğunu gördü.
"SEN BİR DE BİZİM ÜLKEDE DENE"
Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Sen bir de bizim ülkede dene", "Arabayla birlikte götürürlerdi", "Türkiye'de arabayla birlikte çalınır" şeklinde yorumlar yapıldı.