Üye Girişi
Haberler
Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti

Bir büyükşehire daha kayyum mu atanıyor? Bakan Yerlikaya sinyali verdi

 Bakan Yerlikaya'dan Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı

Geri dönüş kapısı kapandı

 Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai'nin ne kadar güvenli olduğunu anlatmak isteyen bir kuyumcu, arabanın üzerine altın bırakıp gitti. Bir süre sonra arabanın başına gelen kuyumcu, altınların yerinde olduğunu gördü. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Dünyanın en zengin şehirleri arasında gösterilen Dubai'nin ne kadar güvenli olduğunu göstermek isteyen bir kuyumcu, aracının üzerine altınları bırakıp gitti. Bir süre sonra aracının başına gelen kuyumcu, altınların yerinde olduğunu gördü.

"SEN BİR DE BİZİM ÜLKEDE DENE"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Sen bir de bizim ülkede dene", "Arabayla birlikte götürürlerdi", "Türkiye'de arabayla birlikte çalınır" şeklinde yorumlar yapıldı.

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
img

15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
img

Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
img

Fenerbahçe derbisi öncesi en büyük sorunu tek seferde çözdü
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Bizim ülkede denedınde çalındımı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Orada herkeste var.adamın zıçtığı klozet bile altın kaplama...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVolkan Yalçınkaya:

bizim ülkede adam vuruyolar 100 lira için

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuranokten Okten:

Kuş pisliği sanmışlardır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 4-5 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.