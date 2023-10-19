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Anzer Yaylası beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimlerine dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Soğuk havanın etkili olduğu Rize'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu İkizdere ilçesinde 2 bin 105 rakımda bulunan Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar sabah yaylanın beyaza büründüğü sürpriziyle uyandı.