Anzer Yaylası beyaza büründü
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Rize'nin yüksek kesimlerine dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Soğuk havanın etkili olduğu Rize'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu İkizdere ilçesinde 2 bin 105 rakımda bulunan Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar sabah yaylanın beyaza büründüğü sürpriziyle uyandı.
Anzer Yaylası beyaza büründü
RİZE - Rize'nin yüksek kesimlerine dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.
Soğuk havanın etkili olduğu Rize'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu İkizdere ilçesinde 2 bin 105 rakımda bulunan Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar sabah yaylanın beyaza büründüğü sürpriziyle uyandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam