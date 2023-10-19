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Anzer Yaylası beyaza büründü

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Yaşam Haberleri

Rize'nin yüksek kesimlerine dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Soğuk havanın etkili olduğu Rize'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu İkizdere ilçesinde 2 bin 105 rakımda bulunan Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar sabah yaylanın beyaza büründüğü sürpriziyle uyandı.

Anzer Yaylası beyaza büründü

RİZE - Rize'nin yüksek kesimlerine dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Soğuk havanın etkili olduğu Rize'de gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu İkizdere ilçesinde 2 bin 105 rakımda bulunan Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar sabah yaylanın beyaza büründüğü sürpriziyle uyandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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