Antalya'da Yalım Park'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

ANTALYA'nın Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Yalım Park'ın falezlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın anında yaşanan panik, vatandaşların kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi, Lara Caddesi üzerindeki Yalım Park'ta çıktı. 35 metre yüksekliğindeki falezler üzerinde kargı ve çalılık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Havanın kuru ve sıcak olması nedeniyle alevler kısa sürede parkın etrafını sardı. Çıkan yoğun duman yüzünden park içerisinden geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Çevredekilerin kamerasına da yansıyan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.