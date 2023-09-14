Antalya'da tur aracı ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tur aracı ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Side Mahallesi Kemer Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Side istikametinden gelip, 1583 sokağa dönmekte olan Muammer Can Tekin'in kullandığı 07 BKV 230 plakalı motosiklet ile D-400 Karayolu istikametinden gelip Side istikametine gitmekte olan Uğur Aydın'ın kullandığı 07 AMC 424 plakalı tur aracı kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sırasında tur minibüsünün camına başını çarparak camın kırılmasına neden olan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA